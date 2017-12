Morre aos 116 anos a pessoa mais velha do mundo Elizabeth "Lizzie" Bolden, de 116 anos e considerada a pessoa mais velha do mundo, morreu nesta segunda-feira numa clínica de Memphis, Tennessee, informou um porta-voz da instituição. A morte da mulher deixou o porto-riquenho Emiliano Mercado del Toro, de 115 anos, como a pessoa mais velha do planeta, segundo o jornal The Houston Chronicle. De acordo com o Grupo de Pesquisa Gerontológica, que investiga a idade das pessoas mais velhas, Bolden nasceu em 15 de agosto de 1890, e entrou para o Livro Guinness dos Recordes em agosto deste ano, após a morte da equatoriana María Ester de Capovilla, também aos 116 anos. Emiliano del Toro nasceu em 21 de agosto de 1891, segundo o Grupo de Pesquisa Gerontológica. Bolden tinha sofrido um ataque de apoplexia em 2004 e desde então falava muito pouco e dormia a maior parte do tempo, segundo o porta-voz da clínica geriátrica. A mulher tinha 40 netos, 75 bisnetos e mais de 450 tataranetos.