Morre aos 120 anos mulher mais velha da Colômbia Considerada a mulher mais velha da Colômbia, Mauricia Guayará morreu com a idade de, segundo sua família, 120 anos. Ela foi sepultada em Ibagué, capital do departamento do Tolima, informaram emissoras locais. "Sempre esteve lúcida embora em alguns momentos esquecesse as coisas", assinalou seu neto Juan Carlos Mora, acrescentando que a centenária senhora fumava charutos e costumava tomar uma taça de aguardente todos os dias. De acordo com seus parentes, Mauricia nasceu em 1885 na localidade de Guamo (300 quilômetros ao oeste de Bogotá). A idosa morreu na segunda-feira em sua casa de Ibagué e seu sepultamento foi realizado no cemitério San Bonifácio. Tinha oito filhos (todos já mortos), 29 netos, seis bisnetos e quatro tataranetos. Seu neto Juan Carlos Mora declarou que Mauricia Guayará celebrou seu último aniversário em 31 de dezembro.