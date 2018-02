Morre aos 82 anos o ex-premiê Calvo Sotelo Morreu ontem aos 82 anos em Madri o ex-premiê espanhol Leopoldo Calvo Sotelo, que sucedeu em 1981 a Adolfo Suárez, um dos principais líderes da transição democrática após a morte de Francisco Franco, em 1975. A votação no Parlamento para a aprovação de Calvo Sotelo em 23 de fevereiro de 1981 foi interrompida por uma tentativa de golpe do tenente-coronel Antonio Tejero. Dois dias depois, com o fracasso do golpe, Calvo Sotelo foi empossado.