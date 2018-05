Morre aos 86 anos o cineasta Sidney Lumet

NOVA YORK

Morreu ontem pela manhã, aos 86 anos, o lendário diretor de cinema Sidney Lumet. Leslie Gimbel, sua enteada, informou que Lumet morreu em consequência de um linfoma, em sua casa, em Manhattan. Sua carreira se entendeu por seis décadas e incluiu mais de 50 filmes.

Nascido na Philadelphia, filho de atores de teatro judeus, Lumet consertava radares durante a segunda guerra mundial, até começar a produzir pequenas peças em Nova York. Essa experiência formaria a base para suas primeiras investidas no cinema.

Ele era famoso por gravar de forma rápida, mas exigir um longo período de preparo dos atores. Não à toa, muitos deles receberam prêmios pela atuação em seus filmes.

Responsável por inúmeros clássicos do cinema moderno - e considerado por muitos críticos como o principal diretor de dramas criminais -, Lumet foi alçado ao sucesso já em seu primeiro longa, 12 Homens e Uma Sentença (1957), após ter dirigido diversos episódios para séries na TV.

No claustrofóbico filme, um homem (Henry Fonda) convence seus companheiros de júri da inocência do acusado. Com Rede de Intrigas (1976), talvez sua obra mais aclamada, fez uma denúncia ácida ao jornalismo televisivo ao expor os bastidores de uma emissora de televisão fictícia. Serpico (1973) e Um Dia de Cão (1976) - que consagraram Al Pacino, ao lado da trilogia O Poderoso Chefão, e pelos quais o ator venceu dois Oscar - reforçaram a verve social de Lumet.

Crítico severo da corrupção e do preconceito da sociedade americana, o diretor também costumava celebrar o indivíduo ao retratar atos de coragem. Certa vez, escreveu: "Enquanto o objetivo dos filmes costuma ser o entretenimento, o tipo de filme em que acredito vai um passo além. Ele estimula a mente; induz o espectador a examinar uma faceta ou outra de sua própria consciência".

Em 2005, Lumet recebeu um prêmio honorário da Academia, que homenageia um diretor por sua trajetória e contribuição à sétima arte. Apesar de cinco indicações de direção, Lumet nunca havia recebido um Oscar. Muitos creditam sua baixa popularidade junto à Academia porque Lumet costumava frequentar pouco os sets de Hollywood, em Los Angeles. Assim como Woody Allen, dedicava especial atenção às locações e fazia da cidade de Nova York um personagem central de seus filmes. De qualquer forma, suas obras receberam, entre variadas categorias, mais de 40 indicações ao prêmio.

Seu último filme foi o sombrio thriller Antes Que o Diabo Saiba que Você Está Morto, de 2007, que trouxe Ethan Hawke e Philip Seymour Hoffman em uma tragédia familiar. O longa atestou a sagacidade intacta de Lumet na condução de uma trama intricada, apesar da idade avançada. / NYT

CURRÍCULO

12 Homens e Uma Sentença (1957) - Henry Fonda e Lee J. Cobb

Serpico (1973) - Al Pacino

Assassinato no Expresso Oriente (1974) - Ingrid Bergman e Shean Connery

Um Dia de Cão (1976) - Al Pacino e John Cazale

Rede de Intrigas (1976) - Faye Dunaway, Robert Duvall e William Holden

Armadilha Mortal (1982) - Michael Caine

Os Donos do Poder (1986) - Richard Gere e Gene Hackman

Sombras da Lei (1997) - Andy Garcia

Antes que o Diabo Saiba que Você está Morto (2007) - Phillip Seymour Hoffman