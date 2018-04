Morre bispo mediador no levante zapatista O bispo mexicano Samuel Ruiz García, que mediou as negociações entre o governo e os rebeldes da guerrilha zapatista que tomaram armas em 1994, morreu ontem aos 86 anos. Ruiz, bispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, no Estado sulista de Chiapas, morreu em um hospital da Cidade do México onde estava internado por uma pneumonia que se complicou por causa da diabetes. Ruiz, que muitos acusaram de simpatizar com o levante zapatista, liderado pelo subcomandante Marcos, foi um personagem-chave para obter um acordo inicial e a paz no Estado de Chiapas.