Morre bispo mexicano que protegeu índios de Chiapas Um bispo católico romano famoso por defender os direitos dos indígenas mexicanos, Samuel Ruiz, morreu aos 86 anos de idade na capital mexicana, informou hoje a diocese de San Cristóbal de Las Casas, em Chiapas, no sul do México. Ruiz é mais conhecido, contudo, por ter feito esforços de mediação entre os insurgentes do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) e o governo mexicano na década de 1990, quando a guerrilha pós-marxista surgiu em Chiapas. Ruiz se aposentou em 2000.