Morre Bob Guccione fundador da revista Penthouse

O ponto mais alto da Penthouse foi alcançado em setembro de 1984, quando a revista publicou fotografias nuas de Vanessa Williams, a primeira miss negra dos EUA. Na ocasião, a Penthouse vendeu cerca de 6 milhões de exemplares e faturou por volta de US$ 14 milhões. Guccione queria ser artista, viveu uma época com seminarista e iniciou a Penthouse em 1965, na Inglaterra. Ele Introduziu a revista no mercado americano em 1969, auge do movimento feminista e da revolução sexual nos EUA. Sua intenção era "brigar" com a Playboy. A fortuna que Guccione fez com a Penthouse beirou os US$ 4 bilhões. Em 1982 ele foi incluído na lista dos homens mais ricos do mundo.