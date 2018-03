Morre clérigo ferido em explosão de mesquita no Iraque O imã da mesquita da cidade de Faluja, que havia ficado ferido na explosão que matou oito pessoas, faleceu também, informaram testemunhas e fontes médicas. Moradores insistem que a explosão foi provocada por um bombardeio de aviões americanos, enquanto as forças de ocupação afirmam que uma bomba que já estava na mesquita foi detonada. A morte do xeque Laid Jail tende a aumentar o repúdio da população de Faluja às forças americanas.