Morre conselheira do governo do Iraque, após emboscada Aquila al-Hashimi, uma das três mulheres escolhidas para participar do Conselho de Governo do Iraque, morreu hoje, cinco dias após ter sido atingida por tiros durante emboscada realizada por seis homens próximo à sua residência, informaram as autoridades norte-americanas em Bagdá. Al-Hashimi preparava-se para participar da Assembléia Geral das Nações Unidas. Diplomata de carreira e muçulmana xiita, ela deveria tornar-se embaixadora do Iraque nas Nações Unidas. Ela ocupou o Ministério das Relações Exteriores durante o regime de Saddam Hussein e era a única representante do antigo governo no atual conselho.