Morre Denis Thatcher, esposo da ex-premiê britânica Sir Denis Thatcher, marido da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, morreu nesta quinta-feira aos 88 anos, informou um porta-voz da família. Thatcher, que ficou internado durante várias semanas no início do ano devido a uma operação nas coronárias, morreu no hospital Lister, em Londres. ?Sua família estava junto a seu leito quando ele morreu?, acrescentou o porta-voz que não quis se identificar. Homem de grande fortuna pessoal que manteve uma postura discreta durante todo o tempo em que sua famosa esposa esteve no poder, entre 1979 e 1990, disse certa vez que era ?o marido mais fantasmagórico de todos os tempos?. Lady Thatcher, que tem agora 77 anos, sofreu uma série de ataques no ano passado que a obrigram a suspender sua participação em uma série de atos públicos. Mas também indicou que limitaria sua atividade política para cuidar do marido. Ao completar 80 anos, Denis Thatcher disse de seu casamento: ?Tudo o que pude dar, embora pareça pouco, foi amor e lealdade?. Referindo-se a ele na época, Lady Thatcher disse acreditar que ?todo o mundo o adora. E eu também.? Sir Thatcher tinha 64 anos e era um executivo aposentado da indústria petrolífera quando sua esposa levou o Partido Conservador à vitória e passou a ocupar, pela primeira vez na Europa, o cargo de primeira-ministra em maio de 1979.