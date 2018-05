Morre diplomata que defendeu invasão do Iraque em 1990 O jornal Al-Qabas, ligado ao governo do Kuwait, informou hoje a morte do Sheik Saud Al Nasser Al Sabah, que foi embaixador dos Estados Unidos durante a invasão ao Iraque em 1990. O ex-diplomata de 68 anos morreu no sábado. Em comunicado divulgado neste domingo, o ex-presidente dos Estados Unidos George H. W. Bush chamou Nasser de "parceiro de confiança" durante a guerra liderada pelos Estados Unidos em 1991, que expulsou as forças de Saddam Hussein do Kuwait.