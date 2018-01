Morre diretor artístico do Carnegie Hall Roberth Harth, o diretor artístico que inaugurou uma nova era musical na prestigiada casa de espetáculos Carnegie Hall, desde que foi nomeado para o cargo em setembro de 2001, morreu em seu apartamento de Manhattan. Ele tinha 47 anos. O executivo que deveria anunciar na terça-feira a nova temporada da casa foi encontrado morto na tarde de ontem, disse a assessora da instituição Ann Diebold, acrescentando que Harth sofreu um ataque cardíaco. O ano passado, Harth inaugurou uma nova sala construída por US$ 72 milhões, debaixo do auditório principal do Hall, que tinha uma programação eclética, que incluía música clássica, jazz e rock, com o objetivo de atrair um público maior. Nascido em Louisville, Kentucky, assumiu a direção artística do Carnegie Hall depois de passar muito tempo com o presidente do Festival Musical de Aspen, Colorado.