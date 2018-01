Morre diretor de escola baleado por aluno nos EUA Morreu no início da tarde desta quinta-feira o diretor de um colégio na Pensilvania atingido por disparos de um aluno. O aluno, de 14 anos, portava várias armas e efetuou pelo menos dois disparos com uma arma de fogo curta, disse o chefe de polícia de Red Lion, Walt Hughes. O diretor da escola, Eugene Segro, deu entrada no hospital em estado grave, segundo a polícia. Segro lecionava em Red Lion há mais de uma década e aparentemente tem cerca de 50 anos, disse o oficial administrativo Terry Robinson. A escola tem uns 875 alunos e os estudantes que presenciaram o ataque foram examinados por psicólogos, segundo a polícia. Em 2001 houve, no mesmo distrito, um ataque a um jardim de infância em que se feriram o diretor da escola, dois professores e 11 das 23 crianças. O agressor se declarou culpado e foi condenado a 264 anos de prisão.