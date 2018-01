Morre diretor de "Julgamento de Nuremberg" Morreu hoje, aos 87 anos, o cineasta Stanley Kramer, que produziu e dirigiu alguns dos filmes de cunho social mais prestigiados de Hollywood, entre eles o ?Julgamento em Nuremberg?, sobre o que fala sobre o nazismo. Kramer estava internado com pneumonia no Motion Picture & Television Hospital, em Los Angeles, segundo sua mulher, Karen Sharpe Kramer. Os filmes do cineasta ganharam 80 indicações ao Oscar, recebendo 16 prêmios. Entre seus trabalhos como diretor ou produtor estão obras que tratam de questões raciais. Entre eles: ?Adivinhe Quem Vem para Jantar ? ?, com Katharine Hepburn; os crimes de guerra nazistas, como o ?Julgamento em Nuremberg, e O Selvagem, com Marlon Brando.