Morre enviado especial dos EUA ao Afeganistão e Paquistão

Holbrooke era conhecido por levar líderes beligerantes à mesa de negociação

O diplomata americano Richard Holbrooke, enviado especial dos EUA ao Afeganistão e Paquistão, morreu nesta segunda-feira devido a complicações durante uma cirurgia no coração.

Ele começou a se sentir mal na sexta-feira, enquanto se reunia com a secretária de Estado americana, Hillary Clinton.

Holbrooke, que tinha 69 anos, ficou conhecido por confrontar líderes beligerantes e levá-los à mesa de negociação.

Enquanto estava internado, recebeu ligações tanto do presidente afegão, Hamid Karzai, como do paquistanês, Asif Zardari.

'Gigante'

Na sexta-feira, Holbrooke foi levado às pressas para um hospital, onde passou por uma cirurgia para reparar um problema na artéria aorta.

Na manhã desta segunda-feira, seu estado de saúde piorou e ele foi submetido a uma nova operação, cujas complicações provocaram sua morte.

Obama homenageou o diplomata durante um evento na noite desta segunda-feira, o qualificando como "um dos gigantes da política externa americana".

Ele foi nomeado enviado especial pouco depois que Obama assumiu o poder, em janeiro de 2009.

Holbrooke ficou conhecido como o arquiteto do acordo de paz de Dayton, de 1995, que colocou fim à guerra da Bósnia. Após o pacto, ele chegou a ser nomeado ao Nobel da Paz.

Ele costumava dizer que não tinha problemas em "negociar com pessoas que faziam coisas imorais".

"Se você pode evitar a morte de pessoas ainda vivas, você não está prestando um serviço para aqueles que já morreram tentando evitar essas mortes", disse o diplomata em 1999.

"E por isso não me arrependo de negociar com Milosevic e até com pessoas piores do que ele - é preciso apenas não perder seu ponto de vista." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.