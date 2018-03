Morre escritor-navegador que cruzou o mundo três vezes

Hal Roth, escritor que circunavegou o mundo por três vezes morreu em Easton, Maryland (EUA) aos 81 anos. Roth faleceu no sábado passado, vítima de câncer no pulmão, doença contra a qual lutou durante mais de dois anos. Sua morte foi informada apenas neste sábado, 25. Seus livros sobre navegação estão entre os mais importantes já publicados. Roth escreveu 12 livros e empreendeu sua primeira grande viagem em 1966, quando, junto com sua esposa Margareth, largou o emprego e navegou por 19 meses pelo Oceano Pacífico em um barco de apenas 11 metros de comprimento. A aventura resultou no primeiro livro sobre navegação Two on a Big Ocean. Hal e Margaret Roth cruzaram o globo pelos oceanos entre 1981 e 1985. Anos mais tarde, ele competiu em duas voltas ao mundo. Seu último livro Handling Storms at Sea (Enfrentando Tormentas no Mar) será publicado ainda neste mês, de acordo com Margareth.