Morre ex-presidente dominicano Salvador Jorge Blanco

O opositor Partido Revolucionário Dominicano (PRD) informou que o funeral começou hoje e o enterro será na terça-feira. Blanco governou entre 1982 e 1986. Membro do social-democrata PRD, ele era o único ex-chefe de Estado dominicano já processado por suposta corrupção. Chegou a ser condenado a 20 anos de prisão em 1991, mas ficou apenas alguns meses na cadeia e saiu. Acabou liberado das acusações por um tribunal de apelações, em 2001.

Durante sua administração, Blanco também enfrentou e reprimiu com a força pública em abril de 1984 a maior revolta popular do país nas últimas quatro décadas, que deixou mais de 300 mortos, segundo os manifestantes. Os grupos populares protestavam contra um programa econômico do governo fechado com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que incluía desvalorização da moeda, congelamento de salários e proibições de algumas importações, o que aumentou a inflação. As informações são da Associated Press.