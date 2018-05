Morre ex-presidente venezuelano Carlos Andrés Pérez

O ex-presidente, nascido em 27 de outubro de 1922, em Rubio, no sudoeste da Venezuela, estava com problemas de saúde desde 2003, quando teve um acidente vascular cerebral. Pérez governou a Venezuela entre 1974 e 1979 e entre 1989 e 1993. Um julgamento por uso indevido de dinheiro público terminou com sua destituição, em maio de 1993.

Outra filha do ex-líder, Cecilia Victoria Pérez, de 29 anos, disse que o velório de Pérez ocorreria em Miami e os restos dele ficarão nessa cidade norte-americana enquanto Hugo Chávez for presidente da Venezuela. Segundo Cecilia, o pai deve voltar com "todas as honras" à Venezuela no futuro, mas apenas depois que Chávez sair do poder. As informações são da Associated Press.