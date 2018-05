Morre ex-primeira-dama extraoficial do Vietnã do Sul

A morte ocorreu no domingo de Páscoa, em um hospital da capital italiana. A agência funerária Gualandri informou que ela foi registrada como Tran Le Xuan, seu nome vietnamita original, que significa "Bela Primavera".

Madame Nhu viveu no antigo palácio presidencial na capital do Vietnã do Sul, Saigon, com seu marido, o poderoso chefe da polícia secreta, e seu cunhado, o presidente Ngo Dinh Diem, que comandou o país entre 1955 e 1963. Ela assumiu o posto de primeira-dama quando o Vietnã do Sul, apoiado pelos EUA, lutou contra forças comunistas do Vietnã do Norte, antes de Washington ampliar sua presença militar na área.

No início dos anos 1960, Madame Nhu era frequentemente fotografada com sua cabeleira bufante e roupas glamourosas. Ela também era conhecida por sua virulenta retórica, especialmente contra monges budistas que ateavam fogo a seu próprio corpo em protestos. Chegou a dizer que "bateria palmas se visse outro show de churrasco de outro monge, porque ninguém pode ser responsável pela loucura de outros".

O pai budista dela, Tran Van Chuong, que atuava como embaixador do Vietnã do Sul nos EUA, demitiu-se em protesto contra o governo de que a filha fazia parte, o que também fez sua mãe, Nam-Tran Chuong, que era observadora permanente do país na Organização das Nações Unidas (ONU). Posteriormente, Madame Nhu qualificou seu pai como "um covarde". Ela estava nos EUA em 1º de novembro de 1963, quando seu marido foi morto junto com Diem.

Madame Nhu se exilou na Itália e ficou na Europa até sua morte, levando uma vida reclusa, saindo de casa apenas para a missa, disse um amigo da família, Thu Phu Truong. Saigon, hoje chamada de Ho Chi Minh, passou ao comando dos comunistas em 30 de abril de 1975, quando o país foi reunificado. Madame Nhu foi criada como budista, mas converteu-se ao catolicismo em 1943, quando se casou com Nhu, que tinha quase o dobro de sua idade. As informações são da Associated Press.