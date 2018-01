Morre general vítima de ataque do ETA O general Justo Oreja Pedraza, de 63 anos morreu neste sábado em um hospital de Madri, vítima de graves queimaduras sofridas há um mês em um atentado à bomba atribuído à organização terrorista basca ETA. Pedraza, que era funcionário do Ministério da Defesa, saía de seu apartamento em 28 de junho, quando uma bomba, plantada em uma bicicleta e acionada por controle remoto, explodiu perto dele. Outras 15 pessoas ficaram feridas no atentado.