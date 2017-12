Morre Gordon Cooper, um dos primeiros astronautas O astronauta George Cooper, o mais jovem dos integrantes da missão Mercury, considerada um importante passo no caminho da chegada do homem à Lua, faleceu nesta segunda-feira nos EUA, aos 77 anos, de causas naturais. Em 15 de maio de 1963, Cooper pilotou a nave Faith 7, o último vôo do programa Mercury, e realizou 22 órbitas ao redor da Terra, em 34h20min. A missão, primeira com mais de 24h de duração, o transformou no único homem que dormiu sozinho no espaço. Cinco anos depois, Cooper repetiu o vôo, na missão Gemini 5, acompanhado de Charles Conrad. Ficaram 190h56min no Espaço e percorreram 5,3 milhões de km. Cooper foi imortalizado no livro ?Os Eleitos? (The Right Stuff, 1983), de Tom Wolfe, que depois virou filme. Três dos integrantes da equipe de astronautas do programa Marcury ainda estão vivos: Scott Carpenter, John Glenn e Schirra. Virgil ?Gus? Grissom morreu no incêndio da Apollo I, em 1967; Donald K. ?Dake? Slayton faleceu em decorrência de um câncer no cérebro, em 1993; e Alan Shepard Jr. morreu de leucemia em 1998. Cooper nasceu em 6 de março de 1927 em Shawnee (Oklahoma, EUA) e deixa esposa e filhos.