Morre Herty Lewites, candidato à presidência da Nicarágua O ex-prefeito de Manágua e candidato dissidente sandinista à Presidência da Nicarágua Herty Lewites morreu neste domingo vítima de enfarte, informaram fontes políticas. Lewites, de 66 anos, morreu no Hospital Metropolitano "Vivian Pellas" de Manágua, às 15h30 (17h30 de Brasília), disse à Efe a ex-deputada sandinista Mónica Baltodano. O ex-prefeito de Manágua (2000-2004) era o candidato à Presidência da aliança Movimento Renovador Sandinista (MRS) e estava em terceiro lugar de preferência de voto, segundo as pesquisas. Baltodano acrescentou que o ex-vereador sofreu um desmaio em Manágua e foi levado ao centro hospitalar, onde morreu após uma operação. Lewites, dissidente da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), fez uma operação cardíaca em 2004 em Miami, nos EUA, quando recebera um marca-passo. Ele nasceu em 24 de dezembro de 1939 no departamento de Jinotepe, 50 quilômetros ao sul de Manágua. O candidato era filho de um imigrante judeu, Israel Lewites, e tinha dois filhos. Lewites foi ministro do Turismo durante o governo sandinista (1979-1990), partido ao qual se incorporou em 1969. Após a derrota eleitoral dos sandinistas em 1990, foi deputado na Assembléia Nacional. Em 1996, participou das eleições municipais como candidato à Prefeitura de Manágua, por subscrição popular no "Movimento Sol", mas não ganhou. No entanto, em 2000, candidatou-se ao mesmo cargo pelo FSLN e conseguiu a vitória nas urnas. Em março de 2005, o FSLN o expulsou da formação por desafiar a candidatura presidencial de Daniel Ortega, e então fundou o Movimento pelo Resgate do Sandinismo junto com antigos militantes sandinistas e três membros da direção histórica do FSLN: Henry Ruiz, Luis Carrión e Víctor Tirado. Esse movimento se somou ao Movimento Renovador Sandinista (MRS), fundado em 1995 pelo ex-vice-presidente e escritor Sergio Ramírez Mercado, que lançou Lewites como candidato presidencial para as eleições de novembro próximo.