Morre histórico combatente da Revolução Cubana

HAVANA - O combatente cubano Ángel Emilio Albentosa Chacón, que participou com Fidel Castro do assalto ao Quartel Moncada e a expedição com o iate Granma, morreu nesta segunda-feira aos 97 anos.

Nascido na cidade de Santiago de Cuba, Albentosa era filho de um espanhol com ideias republicanas, que desde sua juventude o influenciou contra o fascismo. Em 1952 pertencia ao Partido Ortodoxo cubano e participou ativamente dos protestos após o golpe lançado por Fulgêncio Batista.

Foi no movimento ortodoxa onde conheceu o jovem advogado Fidel Castro e, a partir de então, juntou-se à chamada "Geração do Centenário", liderada por Fidel, e participou da primeira ação armada da Revolução Cubana, o assalto ao Quartel Moncada, a segunda fortaleza militar de Cuba.

Albentosa continuou participando nas ações clandestinas revolucionárias até meados de 1956, quando viajou para o México para fazer parte da expedição do iate Granma, organizada em Vera Cruz por Fidel Castro. O Granma chegou em 2 de dezembro de 1956 em Cuba para o levante contra Batista.

Após o triunfo da revolução, em 1º de janeiro de 1959, foi fundador das Milícias Nacionais Revolucionárias, participou de mobilizações como quando exilados cubanos invadiram a Praia Girón, na Baía dos Porcos, e na chamada Crise dos mísseis.

Foi um dos fundadores do Partido Comunista de Cuba e recebeu numerosas condecorações.A cerimônia fúnebre será realizada na quinta-feira no Panteão dos Veteranos e suas cinzas serão levadas ao Panteão das Forças Armadas Revolucionárias. / EFE