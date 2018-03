Homem morre em tentativa de linchamento por insultos racistas

CANCUN - Uma pessoa morreu em uma tentativa de linchamento a um ucraniano que divulgou vídeos com insultos racistas a mexicanos nas redes sociais na cidade de Cancún, informaram autoridades locais.

Alexei Makeev, ucraniano residente na cidade, foi tirado de sua casa e atacado com pauladas e pedradas, ficando gravemente ferido. Durante o linchamento, Makeev conseguiu ferir um jovem com uma faca, que faleceu quando recebia os primeiros socorros em um hospital.

Uma multidão se aglomerou fora da casa de Makeev, convocada pelas redes sociais, para manifestar-se e pedir a expulsão do país do ucraniano, apelidado de #LordNaziRusso, conhecido por publicar vídeos no Youtube insultando os mexicanos. Ele foi golpeado por dezenas de pessoas e precisou ser hospitalizado.

Makeev já havia sido detido em várias ocasiões por conduta violenta, inclusive por agentes do Instituto Nacional de Migração, mas nunca foi deportado por ter residência local.

Nos vídeos, ele já agrediu verbalmente várias mulheres, uma delas com um bebê, em ruas e bancos de Cancún, além de publicar fotografias com símbolos nazistas e roupas militares. / EFE