Morre homem que dizia ser marinheiro de foto da 2ªGuerra

A artista forense do Departamento de Polícia de Houston Lois Gibson, que identificou McDuffie como o homem da imagem, disse na sexta-feira que ele morreu no dia 9 de março. McDuffie tinha 86 anos.

Lois relatou ter tirado cerca de 100 fotos de McDuffie com um travesseiro, posando da mesma forma que na famosa foto. Ao sobrepor essas imagens à original, explicou Lois, ela conseguiu comparar os músculos, orelhas e outros traços do homem, que na época das fotos tinha 80 anos, com o jovem que se inclina sobre a mulher apoiada em seu braço para beijá-la. Fonte: Associated Press.