Morre italiano vencedor de prêmio Nobel de medicina

Nascido em Catanzaro, na Itália, ele foi um dos fundadores da La Jolla, Instituto Salk de Estudos Biológicos, na Califórnia, onde também atuou como professor. De acordo com o instituto e o comitê do Nobel, a pesquisa de Dulbecco deu a primeira pista para a descoberta da natureza genética do câncer, mostrando como um vírus poderia colocar seus próprios genes dentro de um cromossomo da célula infectada e transmitir a característica de crescimento desordenado do câncer. As informações são da Associated Press.