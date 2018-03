Morre jornalista e ex-ministra francesa Françoise Giroud Morreu hoje em Paris aos 86 anos uma das mais respeitadas jornalistas francesas. Françoise Giroud fundou revistas importantes como a L´Express, que dirigiu por 20 anos e foi ministra da Cultura e da Condição Feminina no governo Giscard D´Estand. Como poucas mulheres em sua carreira, Françoise teve um papel importante no jornalismo do pós-guerra.