Morre jovem estrela do xadrez britânico na República Tcheca A estrela britânica do xadrez Jessie Gilbert, de 19 anos, morreu quarta-feira na República Tcheca depois de ter caminhado dormindo até a sacada do hotel onde estava hospedada e caído do oitavo andar, informaram jornais londrinos nesta sexta-feira. Jessie foi encontrada morta de camisola na entrada do Hotel Labe, em Pardubice, 65 milhas a leste de Praga, onde participava do Aberto Tcheco de Xadrez. As primeiras informações falavam em suicídio, mas a polícia acredita que se tratou de sonambulismo. O editor da revista British Chess Magazine, John Saunders, indicou que vários jogadores de xadrez lhe disseram que a jovem sofria de sonambulismo e caminhava dormindo durante a noite. Jessie Gilbert, que planejava entrar na Universidade de Oxford para estudar medicina, estava prestes a se transformar em "master" do xadrez feminino internacional. A inglesa era uma das melhores jogadores de xadrez da Inglaterra e aos 12 anos venceu o Campeonato Feminino Mundial Amador, se tornando a jogadora mais jovem a obter esse título. O presidente da Academia de Xadrez Andrew Martin, John Upham, onde a jovem praticava, declarou que o mundo do xadrez britânico "ficou devastado depois de receber a notícia". "Ela era uma estrela que estava crescendo muito e uma jogadora de muito destaque. Sua morte trouxe muita dor", acrescentou. A polícia tcheca investiga agora a morte da jovem e as autoridades abriram uma causa judicial no país para determinar as causas do ocorrido.