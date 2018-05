Morre líder que resistiu a golpe chavista

Andrés Pérez foi destituído do cargo em 1993, após um processo de impeachment no qual foi acusado de peculato e malversação de verbas. Seus governos marcaram a política venezuelana com o início da nacionalização do petróleo na década de 70, e com a crise social que abriu caminho para a eleição de Chávez, em 1999. Fundou a estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que permitiu a seu país favorecer-se dos altos preços do petróleo bruto e ganhar o apelido de "Venezuela saudita".

No início de seu segundo mandato, enfrentou o "caracaço", a maior revolta popular das últimas décadas. Os protestos, motivados por um pacote econômico para enfrentar a enorme divida externa do país, deixaram oficialmente 276 mortos e prejuízo de US$ 150 milhões. / AFP e AP