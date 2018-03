Morre líder separatista canadense Pierre Bourgault, líder político canadense e ferrenho defensor da independência da província de Quebec, morreu nesta segunda-feira, de problemas respiratórios. Ele tinha 69 anos. Bourgault liderava um partido separatista radical que se fundiu a outro grupo nos anos 60, para dar origem ao Parti Quebecois. Por duas vezes, em 1980 e 1995, Quebec realizou plebiscitos sobre a secessão do Canadá. Em ambas as oportunidades, a proposta foi rejeitada. Em abril, o Parti Quebecois perdeu as eleições locais de Quebec, depois de nove anos no poder. O primeiro-ministro do Canadá, Jean Chretien, também de Quebec mas adversário das idéias separatistas de Bourgault, referiu-se ao líder falecido como um ?orador talentoso?. ?Respeitosamente, honro sua contribuição debate público?, disse.