Morre mais um soldado americano no Iraque Um soldado americano morreu em ação de combate na província de Anbar, núcleo de insurgentes no Iraque, informou nesta sexta-feira o comando militar dos Estados Unidos em Bagdá. O marine, da Primeira Força Expedicionária, foi ferido quinta-feira, quando realizava uma missão de "segurança e estabilização", fórmula empregada pelo Exército americano para referir-se a operações de busca de rebeldes, explicou a fonte sem dar mais detalhes. Pelo menos 1.305 militares norte-americanos morreram desde o início da guerra do Iraque, em março de 2003.