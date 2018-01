Morre mais um soldado britânico no Iraque Um soldado britânico morreu nesta segunda-feira durante confronto em Basra, ao sul do Iraque, informou o Ministério da Defesa britânico. Segundo o porta-voz das forças britânicas no Catar, Al Lockwood, o soldado morreu ?cumprindo o se dever? e não em um acidente. No domingo, um soldado britânico morreu atropelado no Kuwait. Este foi o 26º britânico morto desde o início da guerra contra o Iraque em 20 de março. Até agora, seis soldados britânicos morreram em combate, cinco por ?fogo amigo?, ocasionado por disparos acidentais de soldados da coalizão, e 15 em acidentes como a queda de helicópteros. Veja o especial :