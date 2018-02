Morre menina de dois anos infectada com ebola no Mali A menina de dois anos de idade infectada com Ebola no Mali morreu, de acordo com uma enfermeira estava trabalhando no hospital onde a menina estava sendo tratada na cidade de Kayes. Ela afirmou nesta sexta-feira que viu agentes de saúde embalando o corpo da criança após ela morrer. Ela falou na condição de anonimato.