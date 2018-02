Morre milésimo soldado dos EUA no Afeganistão desde 2001

O site independente icasualties.org informou nesta terça-feira, 23, que morreu o milésimo soldado americano no Afeganistão desde o início da ofensiva empreendida pelos EUA no país asiático, em outubro de 2001.

Veja também:

Número de baixas no Afeganistão será alto, diz general dos EUA

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O milésimo soldado morto pelas forças insurgentes morreu no último dia 19 durante uma operação na província de Kandahar. Gregory Stultz tinha 22 anos e servia ao 3º Batalhão de Reconhecimento.

Kandahar é a segunda província onde mais morreram soldados das forças internacionais no Afeganistão, atrás somente de Helmand. Juntas, as duas regiões do sul afegão e que fazem fronteira com o Paquistão, foram palco de 631 das 1658 mortes no país até agora.

O começo de 2010 também se mostrou o mais sangrento para as tropas americanas no

Afeganistão. Desde janeiro, 54 soldados já morreram, quando em 2009 haviam sido registradas 30 baixas nos dois primeiros meses. O ano passado foi o mais mortífero até agora para os EUA, que perderam 316 militares no período, mais que o dobro dos 155 de 2008.

Há pouco mais de uma semana o exército americano deu início a uma nova ofensiva contra a insurgência Taleban nas regiões sul e sudeste do país. Segundo relatórios militares, os rebeldes estão oferecendo resistência pesada aos ataques. De acordo com as autoridades americanas, porém, quatro altos dirigentes da milícia já foram capturados.

Com informações da Associated Press