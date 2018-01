Morre militar italiano no Afeganistão Um oficial do Exército italiano em serviço no Afeganistão morreu neste domingo de ataque cardíaco, informou o Ministério da Defesa. O tenente-coronel Carlo Liguori, de 41 anos, sofreu um enfarte quando se preparava para tomar o café da manhã. As tentativas para reanimá-lo não deram resultado e ele faleceu em um hospital militar, disse o ministério. A Itália tem 1.800 soldados em Cabul e Herat, e pelo menos 5 já morreram no Afeganistão, entre eles os que foram vítimas de uma explosão de bomba em maio último. Na sexta-feira, o governo da Itália aprovou a concessão de financiamento para a manutenção de sua missão militar no Afeganistão, apesar da forte oposição de uma aliança de extrema esquerda no Parlamento que defende o fim da presença italiana no país.