Morre mulher que seria a mais velha do mundo A sul-africana Dora Jacobs, que dizia ser a mulher mais velha do mundo, morreu hoje aos 122 anos. O nome de Dora, no entanto, havia sido rejeitado pelos responsáveis pelo Guinness Book, porque ela não conseguiu mostrar três documentos que comprovassem sua data de nascimento em 6 de maio de 1880. Dora nasceu em uma província rural da África do Sul, onde nem sempre se fazia essa documentação durante o século 19. Para o livro dos recordes, a pessoa mais velha do mundo é Kamato Hongo, do Japão, que nasceu em 1887.