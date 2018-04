Morre na Bolívia fundador do partido de Evo Morales David Añez, o fundador do partido o presidente da Bolívia, Evo Morales, morreu ontem aos 79 anos. Seus familiares informaram que ele sofria de câncer no fígado. O corpo de Añez está sendo velado hoje na Assembleia Legislativa. Ele era advogado e também exerceu mandatos como deputado e senador.