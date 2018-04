Morre na Espanha o líder sindical Marcelino Camacho

Camacho combateu no lado republicano durante a Guerra Civil e passou mais de dez anos preso por suas ideias comunistas em distintas etapas do regime de Francisco Franco (1939-1975). Durante a ditadura, fundou na clandestinidade o sindicato de origem comunista CCOO, convertido hoje em um dos mais importantes e com mais afiliados do país.

Com a chegada da democracia, Camacho foi secretário-geral do sindicato desde sua legalização, em 1978, até 1987. Foi eleito parlamentar pelo Partido Comunista nas primeiras legislaturas após a morte de Franco. O papel dele foi chave na hora de se aceitar a reinstauração da monarquia, na transição democrática espanhola. O jornal El País qualifica Camacho em seu site como "o pai do sindicalismo moderno espanhol". As informações são da Associated Press.