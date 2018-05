Morre na Nova Zelândia menino que caiu em piscina de água fervendo

O menino de oito anos que caiu em uma piscina geotermal com água quase fervendo não resistiu às queimaduras e morreu na noite de quinta-feira, 30, na Nova Zelândia, informou a imprensa local nesta sexta.

O incidente ocorreu no último domingo em Rotorua, uma localidade da Ilha do Norte famosa por seus gêiseres e piscinas de água e lama com temperaturas que vão até 100 graus centígrados.

Após ser resgatado, o menino foi levado de helicóptero ao hospital Middlemore, em Auckland, onde morreu na UTI.

A Polícia procura testemunhas para esclarecer por que o menino - que estava acompanhado de outra crianças no momento do incidente - caiu na piscina, que é cercada por uma cerca e dispõe de sinais de alerta.