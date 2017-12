Morre nos EUA o criador do Pernalonga Morreu na noite desta sexta-feira, na Califórnia, o desenhista Chuck Jones, criador de algumas das mais populares personagens do mundo dos desenhos animados, Pernalonga, Patolino e Gaguinho, dentre outros tantos. Jones tinha 89 anos e faleceu em sua própria casa, na localidade de Corona del Mar, perto de Los Angeles, vítima de um ataque cardíaco, após sofrer diversos problemas de saúde nos últimos meses. O desenhista também ajudou a dar vida ao veloz Bip-Bip e ao seu implacável e frustrado perseguidor, o Coyote. Em cerca de 60 anos de carreira, Jones trabalhou em mais de 300 filmes, participou da criação de mais de 1,5 mil desenhos animados e ganhou um Oscar em 1965 pelo curta-metragem ?The Dog and the Line?. Levou outro Oscar em 1996, um prêmio especial pelo conjunto de sua obra. O sucesso garantiu ao desenhista uma cadeira vitalícia no Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos. Jones era o único ainda vivo dentre os sete fundadores da Warner Bros. No momento de sua morte, o desenhista estava acompanhado de sua esposa Marian e sua filha Linda, além de outros familiares e amigos.