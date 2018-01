Morre o biólogo Stephen Jay Gould O biólogo evolucionista Stephen Jay Gould, autor de diversos livros de divulgação científica e importante figura no desenvolvimento moderno da teoria da evolução, faleceu hoje, vítima do câncer, em Nova York, aos 60 anos. Gould era professor da Universidade de Harvard, onde entrou em 1967 como professor de geologia. Como autor voltado para a popularização da ciência e a defesa da evolução, o cientista utilizava um estilo leve e por vezes irônico nos ensaios reunidos em diversos volumes, muitos dos quais, como ?O Polegar do Panda?, traduzidos no Brasil. Em muitos de seus trabalhos ele se vale de exemplos de outros campos do conhecimento humano, como a História, e até da cultura ?pop? (em um texto antológico, usa as mudanças na aparência ?oficial? de Mickey Mouse para discutir um aspecto da evolução humana). No campo da ciência, Gould defendeu a idéia do ?equilíbrio pontual?, que enfatiza o conceito de que a evolução das espécies se dá por meio de movimentos rápidos, em vez de uma seqüência contínua de pequenas transformações. As críticas de Gould a alguns pontos do neodarwinismo lhe valeram uma polêmica ácida - e interminável - com outra autoridade do campo, o biólogo britânico Richard Dawkins, autor, entre outros, de ?O Relojoeiro Cego?.