Morre o cientista criador da bomba H Edward Teller, membro da equipe que desenvolveu a primeira bomba atômica e principal defensor do desenvolvimento da bomba de hidrogênio, morreu na terça-feira, aos 95 anos. Teller foi um firme defensor da política americana de defesa durante a guerra fria, e da idéia de que a criação de armas cada vez mais poderosas seria uma maneira de preservar a paz. No entanto, ele detestava o apelido de ?pai da bomba H?. Teller nasceu na Hungria em 15 de janeiro de 1908, e a ascensão do comunismo em sua terra natal, em 1918, teve um impacto importante em sua atitude durante a guerra fria. Teller dizia que freqüentemente lhe perguntavam se ele se arrependia de ter trabalhado nas bombas atômica e de hidrogênio. ?Minha resposta é não. Lamento profundamente as mortes e ferimentos resultantes dos bombardeios atômicos, mas minha melhor explicação sobre por que não me arrependo de trabalhar em armas é uma pergunta: e se eu não tivesse??