Morre o criador de Dênis "Pimentinha" Hank Ketcham - criador do travesso Dênis "Pimentinha", que infernizava a vida do senhor Wilson e divertiu durante décadas os fãs de histórias em quadrinhos e desenhos animados - morreu aos 81 anos. Ketcham sofria de problema cardíacos e câncer, disse sua empresária, Linda Dozoretz. "Ele morreu tranqüilamente, enquanto estava dormindo, disse Ellen James, uma vizinha e amiga da família. Ketcham parou de desenhar a tira diária no fim de 1994, mas permitiu sua continuidade por intermédio de uma equipe de artistas e escritores.