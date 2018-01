Morre o emir do Kuwait O emir do Kuwait, xeque Jaber al-Ahmad Al-Sabah, morreu hoje, aos 79 anos, cinco anos após ter sofrido uma hemorragia cerebral que o manteve afastado da vida pública. O xeque foi o 13º governante de uma dinastia que se mantém no poder 245 anos. O governo anunciou 40 dias de luto e o fechamento de todos as repartições públicas durante três dias. Xeque Jaber al-Ahmad, que governou este rico e pequeno país petroleiro durante 27 anos, será sucedido no cargo pelo príncipe herdeiro, xeque Saad Al Abdullah Al-Sabah. O xeque falecido já havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato em 1985, à invasão iraquiana do Kuwait pelo Iraque e foi um estreito aliado dos Estados Unidos.