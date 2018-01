Morre o ex-ditador boliviano Hugo Banzer, de câncer O ex-ditador Hugo Banzer, que governou a Bolívia nos anos 70 e em seguida foi eleito democraticamente, morreu hoje aos 75 anos de idade. Banzer sofria de câncer no pulmão há 9 meses, e em agosto do ano passado foi obrigado a renunciar por causa da doença. Ele morreu na cidade de Santa Cruz, de parada cardíaca, em decorrência do tumor. O chefe da equipe médica que atendeu Banzer, Freddy Terrazas, disse que o ex-general começou a agonizar por volta de meia noite, e faleceu às 5h da manhã. Ele estava há seis semanas de cama, em estado de semi-consciência, e posteriormente inconsciente, alimentado por sondas. Banzer governou a Bolívia entre 1971 e 1978. Em 1997, voltou ao poder, após perder várias eleições nas décadas de 80 e 90. Seus simpatizantes afirmam que ele fez mais pela democracia boliviana do que qualquer um de seus antecessores, e seu maior feito foi erradicar do país a folha de coca, usada como matéria prima para a cocaína. Seus críticos, entretanto, afirmam que ele nunca foi um democrático, e acusam o ex-general de não respeitar os direitos humanos, de sucumbir à corrupção. Na Bolívia, 6 em cada dez pessoas vivem na pobreza, situação que piorou na administração de Banzer.