Morre o ex-porta-voz da Casa Branca, Tony Snow O ex-secretário de imprensa do presidente George W. Bush, Tony Snow, morreu de câncer de cólon, confirmou no sábado a Casa Branca. Snow, de 53 anos, que tinha sido um conservador comentarista de rádio e televisão, renunciou em agosto de 2007 ao cargo de porta-voz de Bush devido à reincidência do câncer. Em março do ano passado, Snow foi informado sobre o reaparecimento do câncer que conseguira superar anteriormente e se submeteu a quimioterapia. Entretanto, disse que sua decisão de renunciar foi por motivos financeiros, não de saúde. Em comunicado, Bush disse que ele e sua mulher, Laura, "estavam profundamente tristes pela morte de nosso querido amigo" e chamou Snow de "um dos mais finos escritores e comentaristas do país", que "conquistou leais seguidores com seus comentários incisivos no rádio e na televisão." Snow e sua mulher, Jill, tiveram três filhos.