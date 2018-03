Morre o ex-porta-voz da Casa Branca Tony Snow Tony Snow, jornalista e escritor conservador, que foi secretário de imprensa da Casa Branca no governo de George W. Bush, morreu de câncer de cólon, informou a rede de televisão Fox. Snow tinha 53 anos. "Laura e eu sentimos profunda tristeza pela morte de nosso querido amigo Tony Snow. A família Snow perdeu um esposo e pai amoroso. E os EUA perderam um funcionário público abnegado e um homem de caráter", disse Bush em comunicado. O jornalista, que foi o primeiro anfitrião do programa de tevê Fox News Sunday entre 1996 e 2003, afirmava que havia desfrutado no governo Bush "do trabalho mais excitante e intelectualmente mais aeróbico" que teve. Ele trabalhava para a Fox News Channel e Fox News Radio quando substituiu Scott McClellan como secretário de imprensa da Casa Blanca em maio de 2006. Diferentemente de McClellan, um homem cauteloso e de aspecto simples, Snow nunca foi tímido diante das câmaras. Com suas respostas rápidas e sua boa presença, embora nem sempre respaldado por boa informação sobre os fatos, ele ganhou popularidade nacional. Snow foi secretário de imprensa da Casa Branca por 17 meses. Teve de interromper seu trabalho por alguns meses por causa do câncer. Robert Anthony Snow nasceu em 1º de junho de 1955, em Berea, Kentucky. Ele deixa mulher, Jill Ellen Walker, com quem se casou em 1987 e seus três filhos.