Morre o ex-presidente da Suíça Leon Schlumpf

Schlumpf, pai da presidente suíça, Eveline Widmer-Schlumpf, foi ministro do governo federal de 1980 a 1987 e serviu como chefe de Estado em 1984. O governo afirmou que Schlumpf será lembrado pelo povo suíço como presidente, ministro e político dedicado, que sempre colocou "as pessoas e a confiança mútua" no centro de suas atividades.

Sua filha se tornou ministra do governo federal em 2008 e assumiu a presidência rotativa da Suíça neste ano. As informações são da Associated Press.