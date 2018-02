Morre o ex-secretário de Estado dos EUA

O general de quatro estrelas foi chanceler dos Estados Unidos durante o governo de Ronald Reagan e chefe de gabinete da Casa Branca sob Richard Nixon e Gerald Ford. Haig disputou em 1988 a candidatura republicana à presidência, vencida por George H. Bush. Também foi comandante aliado da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Europa.

Em 1981, quando o então presidente Ronald Reagan foi vítima de um atentado, Haig foi até as câmeras de televisão e declarou: "No momento eu estou no controle aqui na Casa Branca, à espera do retorno do vice-presidente". Posteriormente, Haig disse que sua fala foi uma tentativa de tranquilizar os americanos e assegurar que a Casa Branca continuava funcionando normalmente.