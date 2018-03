Morre o indonésio Pramoedya Ananta Toer O escritor indonésio Pramoedya Ananta Toer, considerado para o prêmio Nobel de Literatura em várias ocasiões, morreu hoje aos 81 anos de idade, informou o site Detik. O literato com maior projeção internacional da Indonésia tinha sido internado de urgência na quinta-feira passada no Saint Carolus Hospital, em Jacarta Central, e no dia seguinte entrou em coma em uma unidade de cuidados intensivos. Durante mais de quatro décadas suas obras estiveram proibidas na Indonésia e ele foi vinculado ao proscrito Partido Comunista da Indonésia, mas a proibição foi encerrada em 2000.